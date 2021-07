Durante esta temporada de El Intermedio, Guillermo Fesser ha conectado con el plató de El Intermedio para contar la actualidad de Estados Unidos. Desde las elecciones presidenciales que convirtieron a Joe Bien en presidente, hasta el asalto al Capitolio o la dramática ola de calor. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el profundo análisis que el periodista ha hecho del nuevo presidente estadounidense cuando se cumplieron 100 días de su llegada a la Casa Blanca.

"Ha sido capaz de decirle a los estadounidenses Wall Street no ha creado este país, lo ha creado la clase media, y la clase media ha sido posible gracias a los sindicatos", explicó Fesser, que, además, destacó la forma de hablar de Biden: "Resulta que este presidente no aburre a los muertos, no tartamudea, no se pueden meter con él... no se le puede echar en cara nada, ¿cómo se le va a echar en cara que haga infraestructuras o que la educación sea gratuita en la universidad pública?". Por eso mismo, Fesser ha insistido en que "Estados Unidos ha vuelto para quedarse".