Wyoming: "Señora Aguirre, su enemigo no es laSexta, su enemigo es el buscador de Google"

LA POPULAR ACUSA A LA CADENA DE QUERER BUSCAR COSAS EN CONTRA DE ELLA

Gonzo se ha trasladado a un acto en el que acudía Esperanza Aguirre para preguntarle por las actividades 'lobistas' de su marido. La candidata a la alcaldía de Madrid acusaba a laSexta de querer buscar cosas contra de ella, algo con lo que Wyoming no está de acuerdo. "No hace falta buscar nada, todo es público y conocido. Su número dos Francisco Granados está en la cárcel, su sucesor compró un ático y no sabe a quién... tiene decenas de imputados por la trama Gürtel y varios más por la Púnica… Señora Aguirre, su enemigo no es laSexta, su enemigo es el buscador de Google", comenta el presentador de 'El Intermedio'.