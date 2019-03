Pablo Iglesias: "Soy leal. Yo no tengo poder, no tengo dinero, lo que sí tengo es palabra"

AL LADO DE MONEDERO EN LAS CIRCUNSTANCIAS MÁS DIFÍCILES

Gonzo entrevista a Pablo Iglesias y hace un repaso por todos los temas que rodean a Podemos, como ha sido la salida de Monedero del partido. Y es que en una campaña electoral que ya ha comenzado, una semana antes el número tres de Podemos anunciaba su dimisión y con críticas duras hacia el partido. Pablo Iglesias asegura que "las críticas de Monedero son imprescindibles" y le duele que no esté cerca de él aunque cree que es bueno para él y que fue "una buena decisión política". Recuerda cuando le llovieron las críticas a su compañero y cómo él estuvo a su lado por lealtad: "Yo soy así, soy leal. Yo no tengo poder, no tengo dinero, lo que sí tengo es palabra". "Lealtad y responsabilidad" que también ha tenido Monedero al dejar el partido.