Maximiliano Diego, cardiólogo: “Está a la orden del día los pacientes que suspenden la medicación porque no pueden pagarla”

LAS DURÍSIMAS SITUACIONES QUE PROPICIA EL COPAGO

Gonzo entrevista a Maximiliano Diego, cardiólogo del Hospital Universitario de Salamanca, y autor del artículo ‘Lágrimas de vergüenza’ en el que narraba una situación dramática originada por el copago farmacéutico. Un paciente debía costearse un tratamiento de 70 euros mensuales cuando tenía que mantener a su familia con una ayuda de 400 euros. No podía pagarlo y rompió a llorar al explicar porque no podía someterse al tratamiento. “Entre el miedo que tenía porque se veía con un infarto, el miedo a la muerte y reconocer delante de sus médicos lo que estaba pasando, acabó llorando”, recuerda Maximiliano Diego. No se trata de un caso aislado, ya que como asegura el doctor “está a la orden del día los pacientes que suspenden la medicación”.