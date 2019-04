Los sevillanos opinan de la Expo: "Sevilla no es la ciudad del futuro que imaginamos. Nos creíamos que íbamos a tener Star Wars en versión flamenca"

GONZO RECUERDA LA EXPO DE SEVILLA

Gonzo ha salido a las calles de Sevilla para preguntar sobre la Expo del 92. La mayoría coincide en que "fue un año estupendo, lleno de gente y de alegría". "Me saqué la tarjeta más cara, fui a la inauguración, me puse de parto y estuve cuatro meses de baja, cuando me dieron de alta ya se había acabado", explica una señora.