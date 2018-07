Gonzo, sobre el chiste que llevó a Wyoming y Dani Mateo al juzgado: "Con que haya un juicio por esto, ya hay bastantes"

Gonzo repasa su trayectoria por El Intermedio estando a punto de cumplir los siete años en el programa. Así, uno de los casos que más repercusión ha causado entre el equipo esta temporada ha sido el chiste sobre el Valle de los Caídos que puso ante el juez a Wyoming y Dani Mateo. En Lo del Floox Show, Gonzo lo recuerda: "La situación de estar imputado por haber hecho un chiste tiene que ser muy incómoda".

Otro de los temas que Gonzo trata junto a Carlos Langa y Miguel Anómalo es el tiempo que estima que le queda a El Intermedio, donde cree por seguro que sin Wyoming "no aguantaría": "A mí por la calle no me dicen Gonzo de El Intermedio, sino 'el chico de Wyoming'". Y es que seguro que los fieles espectadores del programa no se pierden la típica pregunta incómoda que le hace a Wyoming al terminar de ver cada uno de sus reportajes:

Los reportajes de Gonzo ya son una pieza clave en El Intermedio. Uno de los últimos de esta temporada trataba sobre el cambio climático. Para conocer más detalles de ello, Gonzo viajó a Vanuatu, un paraíso en peligro de extinción donde el nivel del mar está aumentando y ha ido comiéndose poco a poco las islas: "En cinco días que estuvimos allí, ya sufrimos las consecuencias del cambio climático", asegura el periodista en Lo del Floox Show. Así, recordamos cómo fue su experiencia: