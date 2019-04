El mensaje de Dolores Delgado sobre el terrorismo: "Olvidamos que un refugiado es una víctima, les necesitamos para afrontarlo"

CRITICA QUE SE PUEDA RESPONDER CON UN TRATO INHUMANO A LOS REFUGIADOS

La fiscal antiterrorismo yihadista, Dolores Delgado, explica a Gonzo en El Intermedio que tras los atentados "no hay que focalizarse en aspectos que puedan incitar a posiciones que no contribuyen a la seguridad". Además, destaca que "la gente puede ir a la radicalización o al odio a Occidente cuando el trato que se da al refugiado no es humano".