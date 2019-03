ARRIMADAS SABE QUE ES LA PRIMERA PREOCUPACIÓN DE LOS CATALANES

Gonzo ha querido preguntar en El Intermedio a Inés Arrimadas si ya conoce la cifra del paro en Cataluña, la pregunta que no supo responder ante Jordi Évole en Salvados. "Me la sabía, soy imperfecta y a veces me equivoco y cuando me equivoco pido perdón también", señala.