CIFUENTES NO MUESTRA SU TFM

Gonzo se ha dirigido a la Asamblea de Madrid para recibir a Cifuentes con la tuna universitaria y allí se ha encontrado con Daniel Pérez Muñoz, alcalde del PP de Galapagar, quién realizó el mismo máster que Cifuentes. El popular no ha querido hablar y nos hemos tenido que conformar con la música de la Tuna: "Cafelitos, cafelitos en la tasca de la facultad. Hoy le traigo cafelitos porque nunca pisé ese lugar, si algún día lo pisara, vaya chasco que me iba a llevar, pues los masters ya no los regalan y un trabajo tienes que entregar".