La ley Antitabaco cumple 15 años. Ante esta efeméride, El Gran Wyoming recuerda cómo era la relación de los españoles con el tabaco antes de que esta norma entrara en vigor, desde anuncios en los que se leía "Di Stefano juega con más ganas porque fuma Caravanas" a otros en los que se veía a niños compartiendo amistosamente un cigarrillo.

Dani Mateo va un paso más allá y muestra cómo artistas de la talla de Aute, Joaquín Sabina o Moncho Alpuente dedicaron una canción al tabaco: "En Estados Unidos los famosos entonaron el 'We are the World' para acabar con el hambre y en España algunos cantantes se juntaron para no acabar con el piti de la sobremesa", comenta el colaborador de El Intermedio, que, en un 'giro de los acontecimientos', desvela cómo en este 'temazo' también participó un joven Wyoming con flequillo: "Me estoy poniendo cachondo", afirma el presentador al verse en el vídeo sobre estas líneas.