El Gran Wyoming se 'transforma' en Sofía de Grecia y Dinamarca para charlar con Dani Mateo.

Asegura que ha pasado estos meses reduciendo los contactos y confinada en palacio, "como una reina", y que no cree que se vaya a vacunar porque aunque lo haga, "Letizia no me va a dejar abrazar a mis nietas".

Preguntada por los escándalos de Juan Carlos I, la reina emérita asegura que en todos estos años no ha visto al rey hacer nada sospechoso, y puntualiza: "En realidad, no le he visto hacer nada". Además, confiesa que toda la familia se siente engañada, sobre todos sus hijos, que "desde descubrieron lo que les ocultó le llaman Isabel Pantoja".

Además de esta entrevista a la reina emérita, en 'Pasión de borbones' del Intermedio hemos podido conocer la historia sobre cómo la reina Sofia 'pilló' al emérito siéndole infiel.