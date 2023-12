En un programa pasado de El Intermedio, el equipo salió a la calle para preguntar a los españoles qué sacrificios estarían dispuestos a hacer si la falta de agua se alargara y realizarles una broma planteándoles un ficticio plan del Gobierno para combatir la sequía. El programa les hizo creer que el 'plan de choque' del Gobierno prohibiría ducharse más de una vez a la semana.

"Pues me ducharé cuatro", afirmó rotundo un joven, que respondió sin tapujos: "Que me multen, otra cosa es que yo tenga obligación de pagar esa multa". "El Gobierno no va a decirme cuántas veces tengo que ducharme", insistió indignado en el vídeo principal de esta noticia. Además, también el equipo también le hizo creer que el Gobierno cambiaría el agua de los grifos por cerveza. "Señor Sánchez, ¿usted está bien?", preguntó preocupado mirando a cámara.