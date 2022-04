Tras una encendida tertulia deportiva entre Dani Mateo y Cristina Gallego donde se han analizado las explicaciones dadas por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el jugador del F.C. Barcelona, Gerard Piqué, sobre los audios en los que se desvela cómo se organizó el contrato para celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí, por el que el futbolista cobró 24 millones de euros en comisiones, El Gran Wyoming ha hecho su particular 'editorial'.

Al más puro estilo Pedrerol en 'Jugones', Wyoming afirma que "el fútbol no es como la política, no vale todo" y carga contra Piqué y Rubiales: "todo esto es bochornoso y genera muchos interrogantes". Además, el presentador de El Intermedio se cuestiona si hubo tratos de favor, conflictos de intereses y hasta adulteración de las competiciones y deja una reflexión final: "Los aficionados no merecen este espectáculo". El alegato al completo, en el vídeo sobre estas líneas.

"Es más falso que el feminismo de Rubiales"

En este vídeo, el plató de El Intermedio se convierte en una encendida tertulia deportiva para analizar las palabras de Rubiales y Piqué en las que defienden su gestión en el acuerdo con Arabia Saudí para celebrar allí la Supercopa de España.