'Dora' 'aplaude' a Trump por amenazar a 'Barrio Sésamo' para "evitar que los niños tengan más pluma que la Gallina Caponata"

'Dora la Conservadora' vuelve a El Intermedio junto a su inseparable mono 'Botas', al que da vida Dani Mateo, para hablar del informe de la Junta de Andalucía en el que sostienen que con los toros los niños adquieren "conciencia ecológica y empatía con los animales".

"Menos Greenpeace and more Morante de la Puebla", reacciona 'Dora', mientras 'Botas' se pregunta en qué momento adquieren la empatía: "¿Cuando le clavan las banderillas o cuando le atraviesan el estoque? Porque eso toca la patata... del toro".

La siguiente parada es Bruselas, tras la citación a Alvise Pérez para declarar en el Tribunal Supremo por haber difundido una PCR supuestamente falsa de Salvador Illa. Dani recuerda que Alvise "prometió sortear su sueldo de eurodiputado todos los meses", si bien lleva ocho meses saltándoselo: "¿Qué pasa, que es como Euromillones, que se va acumulando el bote?", ironiza.

La última estación de hoy es Estados Unidos, donde la competencia "woke" de 'Dora', 'Barrio Sésamo', ha publicado en sus redes un mensaje con motivo del mes del Orgullo LGTBIQ+ en el que los brazos de sus personajes más conocidos forman la bandera LGTBI bajo el lema 'En nuestro barrio todo el mundo es bienvenido'.

Ante esto, Donald Trump ha reaccionado amenazando con quitar los fondos públicos al programa después de 56 años "para evitar que todos los niños estadounidenses acaben teniendo más pluma que la Gallina Caponata", comenta 'Dora'.

Para que los niños no tengan que ver nunca más 'Barrio Sésamo', 'Dora' decide enseñarles los colores, donde blanco es "white", negro es "black" y marrón "frucking inmigrants go to your fucking country antes de que te mandemos a la cárcel de Bukele".