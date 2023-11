Cristina Gallego se pone en la piel de Isabel Díaz Ayuso para mostrar cómo sería si la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviera que organizar un movimiento contra la "dictadura de Pedro Sánchez".

'Díaz Ayuso' no duda en decirle a uno de sus asesores están aquí para luchar contra el "golpe de estado" de Pedro Sánchez y "devolverles golpe por golpe". Su asesor le dice que no sabe a qué se refiere y que "no hay ninguna dictadura" y añade "aquí hay libertad y de la que nos gusta, de la que te deja abrir el súper hasta las 12 de la noche".

'Díaz Ayuso' manda callar a su asesor afirmando: "No hables de libertad que no les gusta esa palabra". Además, le indica que "tampoco se puede decir viva España, viva Amancio Ortega y viva ducharse a diario". Su asesor la deja sola, no sin antes 'disfrazarse' de votante de izquierdas ya que "es peligros salir vestido como una persona decente". Ya puedes ver la imitación completa en el vídeo principal.