Wyoming no cree en la "cultura del esfuerzo" ni en la manida frase de "si te caes, vuelve a levantarte": "Hay que inculcar a nuestros niños el valor de rendirse", afirma el presentador de El Intermedio, al que esta reflexión le ha venido a la cabeza gracias al rey emérito.

Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu, PdeCat, Junts, la CUP, el BNG, Compromís y Más País han registrado en el Congreso una petición de comisión de investigación sobre Juan Carlos I que averigüe si el anterior jefe de Estado chantajeaba a sus ex amantes o si cobraba una comisión por cada barril de petróleo que España importaba del Golfo Pérsico. "¿Es que no sabéis rendiros? Habéis pedido ya la misma comisión 16 veces y PP y PSOE os la han tumbado", comenta Wyoming, que en el vídeo sobre estas líneas envía un desalentador mensaje a los solicitantes: "Rendíos, no os esforcéis más".