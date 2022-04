Se han conocido novedades sobre el contrato que investiga la Fiscalía Europea y la de Anticorrupción en el que estaba involucrado el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Al parecer, la empresa del amigo de la familia Ayuso, Priviet Sportive, cobró por cada mascarilla hasta tres veces más que lo ofertado por otros proveedores. Relacionado con este caso, una comisión investiga el supuesto espionaje del Ayuntamiento de Madrid a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que debe acudir Tomás Díaz Ayuso, pero que no lo ha hecho por estar en paradero desconocido.

Wyoming ha analizado las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre esta comisión, que asegura le es "absolutamente indiferente". El presentador de El Intermedio entiende que a la presidenta de la Comunidad de Madrid no le preocupe la 'desaparición' de su hermano, porque "sabe que tarde o temprano volverá a encontrarse con él, no es su ex".

Sin embargo, El Intermedio ha convertido el paradero Tomás Díaz Ayuso en una 'Comisión Imposible' y ha enviado a Dani Mateo al 'Instituto Internacional de Comisionistas' para que intente averiguar dónde está el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Lo habrá conseguido? La respuesta en el vídeo sobre estas líneas.

Wyoming analiza dos contratos bajo sospecha en 'Comisión Imposible'

En este vídeo, El Gran Wyoming y Sandra Sabatés analizan dos contratos de compra de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid por valor de 11 millones de euros por los que se pagó una comisión de 6 millones.