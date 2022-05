Dos años y medio antes de que los escándalos de Juan Carlos I salieran a la luz, el excomisario Villarejo ya reveló a María Dolores de Cospedal que el rey emérito tenía una cuenta en Suiza. Así lo revelan la nueva entrega de "los audios de la corrupción" que está publicando El País.

"No entiendo por qué Cospedal no denunció los hechos, porque en 2017 ella era la ministra de Defensa de España, no de Defensa del rey emérito", comenta Dani Mateo, que junto a Sandra Sabatés analizan estas nuevas grabaciones en las que Villarejo y Cospedal hablan sobre Juan Carlos I y el director del CNI, y donde la expolítica del PP admite que Mariano Rajoy está enterado de sus reuniones con el excomisario.

En el vídeo sobre estas líneas, Mateo también reacciona a los audios que demuestran el trato cercano que había entre Villarejo y la exministra de Defensa, que incluso se ofreció a 'quitarle de encima' al CNI y que para sus reuniones reservaba la última planta de la sede del PP en la calle Génova : "Un poco más y le compra las pilas de la grabadora", ironiza el presentador 'interino' de El Intermedio.

Cristina Gallego analiza las contradicciones de Rajoy y Cospedal

Lo que Rajoy y Cospedal decían en público sobre la libreta de Bárcenas, la 'kitchen' o Soraya Sáenz de Santamaría dista mucho de lo que se oye en los audios de Villarejo. En este vídeo, Cristina Gallego confronta ambas versiones.