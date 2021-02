Cristina Gallego se hace pasar por una agente inmobiliaria en 'Fotosede' para enseñar a Dani Mateo cómo es Génova 13 por dentro ahora que el Partido Popular lo va a abandonar. "Me gusta mucho que lo tengan todo diáfano, se ve que aquí lo único que les gustaba opaco era la contabilidad", bromea Dani Mateo.

"¿Las ventanas aíslan bien?, no quiero que entre el discurso de la extrema derecha", continúa Dani Mateo a lo que Cristina Gallego afirma que "el único problema son las fugas de votos, no de calor". Puedes ver su 'tour' completo por Génova en el vídeo principal de esta noticia.

"Que no, no, no, no debemos seguir", el hitazo de Casado sobre Génova

Iván Lagarto ha vuelto a crear un divertido hit en El Intermedio para ponerle música a la despedida del PP de su sede nacional, Génova 13. Puedes ver el hitazo completo en este vídeo.