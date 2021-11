Cristina Gallego presenta en el plató de El Intermedio las "gafas de ver de cerca el fin del mundo por culpa del gobierno comunista-bolivariano" que usan los políticos del PP: "Cuando te las pones lo ves todo del color del Apocalipsis y la destrucción". Por ejemplo, la colaboradora enseña qué ocurrió cuando se las puso Salomé Prada, senadora por Castellón y secretaria general del Grupo Parlamentario Popular para dirigirse a Nadia Calviño y a Yolanda Díaz en el Senado.

Prada comenzó a enumerar todo lo que según ella había subido con el PSOE. Eso sí, "solo ve los desastres de los progres", destaca Gallego, que enseña "la prueba esta en que la portada del 'ABC' que sacó en el Senado es que faltaba una información que sí salió en la real: cuando se informaba de que Bárcenas y el PP fueron condenados por pagar con la caja b la reforma de Génova.

Pero Salomé no es la única senadora que llevó estas gafas. Y es que Gallego afirma que "desde que Gobierna Pedro Sánchez están muy de moda y también se las compró la senadora" María José Heredia de Miguel, que afirmó que "se persigue a los niños que hablan castellano en el recreo y se les prohíbe el chocolate". Por todo ello, Cristina Gallego da un consejo: "Si quieres ver la realidad como el PP no dudes en hacerte con estas gafas, aunque no tanta prohibición, explosión y delincuencia" parece que están en pleno informativo. Puedes ver el análisis al completo de Cristina Gallego en el vídeo principal de esta noticia.

Cristina Gallego analiza a Enrique Arnaldo, el "mago del PP"

Cristina Gallego analiza en este vídeo de El Intermedio la polémica sobre Enrique Arnaldo, candidato del PP a ocupar un sillón como Magistrado del Tribunal Constitucional después de conocerse su vinculación al partido.