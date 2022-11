Cristina Gallego vuelve con 'Ultrainformada', su sección de El Intermedio en la que se informa solo a través de medios de derecha o de extrema derecha. "Aquí seguimos, decidiendo si Pedro Sánchez tiene más grande el morro o la nómina, porque, con la que está cayendo... ¡va y se sube el sueldo, a él y a todos sus ministros!". "Pero a vosotros nadie os va a pagar más, a no ser que seáis empleados públicos que os afecta esta misma subida del 4%, o que cobréis el salario mínimo, o si no tenéis ni trabajo ni paro que os darán la paga mínima vital", recuerda Gallego, que manda un mensaje: "Si queríais que os llegara el dinero sin mover un dedo haberos metido a menas".

"Vale, sé que me vais a decir que otros presidentes cobran más", reconoce Cristina Gallego, que también admite que "cualquier director de una compañía privada cobra mucho más". "Pero ellos no cobran de dinero público, el sueldo de Sánchez habría que compararlo con otros cargos públicos españoles", destaca la colaboradora, que, sin embargo, al hacerlo, alucina, sobre todo, al compararlo con el sueldo de otros presidentes. "Wow, Isabel Díaz Ayuso", exclama Gallego, al comparar los sueldos de Sánchez y Díaz Ayuso: "Es normal que cobre más porque a ella nadie le paga nada, la obligan a ir de Móstoles a Getafe en coche y no en Falcon". Cristina Gallego también ironiza al ver la foto final de la comparativa de sueldos: "Vaya, qué vergüenza, hasta en esto es el último el inútil de Pedro Sánchez".