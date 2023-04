Cristina Gallego se presentaba en su versión 'Ultrainformada' para analizar la subida de sueldo del presidente del Gobierno. "Aquí seguimos, decidiendo si Pedro Sánchez tiene más grande el morro o la nómina, porque, con la que está cayendo... ¡va y se sube el sueldo, a él y a todos sus ministros!", espetaba, y aseguraba que al resto no nos iban a pagar más, "a no ser que seáis empleados públicos, que os afecta esta misma subida del 4%, o que cobréis el salario mínimo, o si no tenéis ni trabajo ni paro que os darán la paga mínima vital", señalaba Gallego.

"Sé que me vais a decir que otros presidentes cobran más", reconocía Cristina Gallego, como ocurre en Portugal, Francia o Alemania, pero explicaba que ellos se lo merecían porque "no están hundiendo la economía de un país, partiendo en dos la nación", señalaba. Además, admitía que cualquier director de una compañía privada tenía un mayor salario, pero lo justificaba aduciendo que no se trataba de dinero público.

"El sueldo de Sánchez habría que compararlo con otros cargos públicos españoles", indicaba la colaboradora, y al cotejarlo con el del presidente del CGPJ o la presidenta del Congreso, quedaba sorprendida. Por eso, quiso examinar el salario de otros presidentes. "Wow, Isabel Díaz Ayuso", exclamaba Gallego, al comparar los sueldos de Sánchez y Díaz Ayuso: "Es normal que cobre más porque a ella nadie le paga nada, la obligan a ir de Móstoles a Getafe en coche y no en cualquier cosa que vuele". Cristina Gallego también ironizaba al ver la comparativa final de los sueldos: "Vaya, qué vergüenza, hasta en esto es el último el inútil de Pedro Sánchez".