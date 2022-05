Ante la matanza de 21 niños en Texas, Joe Biden ha insistido en la necesidad de ponerle freno al lobby de las armas. Una postura que, a juicio de Guillermo Fesser, no es suficiente: "Aquí no solo son los republicanos los que viven de las armas. No tienes que pensar qué tengo que hacer para que me voten, sino que tengo que hacer para que el país no se va a tomar por saco".

En este sentido, ha explicado que "no se puede es tener siempre una disculpa": "No tienen ética. Los demócratas que también cobran de la Asociación del Rifle deberían enfrentarse a ella", ha aseverado. Puedes escuchar su alegato en el vídeo principal de esta noticia, donde también cuenta una divertida anécdota.