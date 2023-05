Donald Trump ha reaparecido triunfante y ha anticipado el tono de su campaña electoral en un programa de la CNN que se ha producido pocas horas después de ser declarado culpable de abuso sexual. Una sentencia que ha calificado de "caza de brujas" y donde ha llamado "loca" a su víctima, la escritora Jean Carroll. Por eso, y para que cuente cómo se está viviendo esto en Estados Unidos, El Intermedio conecta con Guillermo Fesser: "Esta sentencia es muy importante", confirma.

¿Puede influir en su candidatura? "Como decida su base", comenta, ya que ellos le siguen considerando "buena persona" porque "no han conseguido meterle en la cárcel". Eso sí, lo que "la base no se da cuenta es que todos los juicios son civiles y no puede ir a la cárcel, lo que hace es pagar multas", explica el enviado. "Que no vaya a la cárcel por el caso de Jean Carroll, por el que ha pagado 5 millones, no significa que no sea un depredador sexual".

De hecho, y como confirma Guillermo Fesser en el vídeo principal de esta noticia, "para ganar necesita algo más que a la base, necesita a los indecisos e indecisas y las indecisas ya no le van a perdonar, porque las mujeres que una vez creyeron que agarrarlas por la entre pierna es una conversación de hombres ahora han visto que no, que es oficialmente de depredador sexual".