Thais Villas entrevista en este vídeo de El Intermedio a Belén Hinojar y Carmen Huidobro, creadoras de Climabar, una cuenta de Instagram que crea vídeos virales para concienciar sobre el cambio climático: "Las emisiones como el perreo, hasta el suelo". Además, critican cómo hay empresas que usan la palabra sostenibilidad para quedar bien, pero en el fondo no lo son. "Si algo está hecho con ropa reciclada parece que no importa que lo haya hecho un niño", lamenta Hinohar, que reflexiona sobre el papel de Greta Thunberg: "Pobrecita, tiene mas escrutinio que el CEO de una petrolera". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo de arriba.

Por su parte, Carmen Huidobro reflexiona sobre lo complicado que es ser un ecologista íntegro: "Es mejor ser un activista imperfecto y hacer lo poco que puedas bien, a no hacer nada o flagelarte cuando las petroleras prenden fuego al océano". "Haz lo que puedas, me da igual que no recicles, prefiero que votes", destaca Carmen, que afirma que "hay que coger las cosas que podemos hacer en el día a día según el impacto que tengan".