En su visita a una oficina de asilo en Madrid, la colaboradora de El Intermedio, pudo conocer que la lentitud en la burocracia es “el gran problema al se enfrentan los migrantes” que solicitan el asilo. En la larga fila de espera,Andrea Ropero conoció a dos jóvenes de Somalia.

Ali y Mohamed, los jóvenes somalíes, confesaron que tuvieron que abandonar su país debido a problemas de seguridad. “He venido para salvarme de los asesinatos, de todo lo que hay allí”, explicó uno de ellos.

A su llegada a España, pasaron seis días en la zona de tránsito del aeropuerto, un periodo que describen como “horrible”. “Un momento que nunca olvidaré en mi vida. No pude comer, no he podido darme una ducha. Era como una celda, estuve a punto de asfixiarme”, recordó uno de ellos.

Durante esos días, no pudieron comunicarse con sus familias, debido a que se les privó el acceso a un teléfono, por lo tanto, sus seres queridos temieron el peor destino para ambos jóvenes “Pensaron que estaba muerto. Cuando salí y les llamé, estaban todos llorando”, narró.

“Necesitamos papeles de asilo para poder trabajar y mandar ayuda a casa, enviarles dinero”, manifestaron, subrayando la importancia de obtener su estatus legal para comenzar una nueva vida y apoyar a sus familias en Somalia.

