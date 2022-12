Director de 'La lengua de las mariposas', productor de 'Los otros' y director de 'Amanece que no es poco', entre muchas de sus obras.

'Amanece que no es poco' es una de las películas cumbre del surrealismo español, y Thais le pregunta si hoy en día es más surrealista abrir un periódico: "No es surrealismo, es una indecencia, para qué nos vamos a engañar".

El director también habla de Bárcenas y su posibilidad de tener una propia película pero tiene clara una cosa: "lo que tiene es un morro que se lo pisa"... "Claro que tiene película, pero a mí no me interesaría, no le concedo ni ésto de nombradía, no me da la gana", añade.