Un asistente, interpretado por Dani Mateo, se traslada a la casa de la pareja de de Isabel Díaz Ayuso, imitada por Cristina Gallego, para reunirse con ella y queda impresionado con sus dimensiones. Por eso, le pregunta a cuántos años tiene su novio la hipoteca, pero la 'presidenta' de la Comunidad de Madrid admite no estar al tanto: "En el mercado de la vivienda no me gusta intervenir".

"Nos van a dar por todos lados, tenemos a la prensa encima, la Fiscalía analizando las cuentas de su pareja y usted viviendo aquí", comenta él, así que le propone hacer las maletas y volver a su piso de toda la vida. "Como Nacho Escolar vea la colección de arte que su novio ha colgado en el baño, tiene portadas hasta 2027", afirma Mateo.

"¿Qué queréis que deje a mi pareja? ¿Que me meta yo ahora al Tinder? Eso es lo que quieren los comunistas, verme entre rejas, o peor, verme entre gatos como las solteronas", sostiene, y expresa que "no es un delito" haber encontrado el amor.