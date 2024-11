Isma Juárez se ha trasladado hasta el pueblo de Consuegra, en Castilla-La Mancha, para asistir a la recogida del azafrán, una especia muy valorada de nuestra gastronomía. José Manuel Perulero, coordinador de Turismo del Ayuntamiento de Consuegra, explica que cada vez hay menos personas que se dedican a la recogida del azafrán. "Es un trabajo muy duro", indica, y propone a Isma que visite los campos para comprobarlo. Juárez está muy interesado en las ganancias que genera el azafrán. "Están pagando 3.000 o 6.000 euros el kilo, depende, pero hay que coger 250.000 flores para llegar a ese kilo", aclara Perulero.

El encargado de enseñar a Isma a recoger flores de azafrán es Juan Antonio Lozano, un agricultor de Consuegra. Este le explica que debe coger una cesta, elegir cuatro filas y ponerse a cosechar flores. "Te falta alegría en la mano", le dice Juan Antonio. "Cuando llegues a 250.000 llevas un kilo", le explica el agricultor.

El reportero quiere saber cuánto tiempo puede tardar en cosechar todas las flores de las cuatro hileras que ha escogido. "Al ritmo que llevas... una década", afirma Juan Antonio. "No me estás convenciendo para que yo me cambie al campo", responde Isma entre risas.