Isma Juárez se ha desplazado hasta la presentación de un libro sobre Alberto Núñez Feijóo. Allí, el reportero de El Intermedio se ha encontrado tanto con políticos del PP como Fátima Báñez o Mariano Rajoy como al propio líder del partido, que hasta le ha firmado un autógrafo para El Gran Wyoming.

Eso sí, cuando Isma Juárez le cuenta que El Gran Wyoming es su jefe, Feijóo se sorprende. "¿Me podría firmar un autógrafo para mi jefe, que es Wyoming?", pregunta el reportero al líder del PP, que responde sorprendido: "Qué me dices. Yo creía que Wyoming era gallego, pero ya me han dicho que no".