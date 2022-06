Thais Villas entrevista para su sección 'Ok boomer' al artista asturiano Rodrigo Cuevas, que se considera un "agitador folclórico" y un amante de la música tradicional. "Me encantaría que nos hicieras una demostración de tu arte", pide la colaboradora de El Intermedio al finalizar la charla.

Y, aunque el músico se ha olvidado uno de sus instrumentos claves, sí reconoce haber traído una pandereta: "Puedo cantarte una jota de Angelita Caneiro, que es una mujer maravillosa". En este vídeo, la actuación de Rodrigo Cuevas que deleita a Thais Villas: "Me he sentido súper identificada. Sé que la has cantado para mí".