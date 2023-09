El centro de Madrid está repleto de pisos turísticos y esto tiene consecuencias directas en el precio de la vivienda y en la vida de los vecinos. María Avizanda ha querido indagar más en la realidad de estas zonas charlando con Víctor Rey, presidente de la Asociación de vecinos de Sol y el Barrio de las Letras.

En su caso, llegó allí en el año 86 y el barrio, asegura, se ha transformado y "no tiene absolutamente nada que ver" con lo que conoció entonces. "La gente se ha visto desplazada y obligada a marcharse", ha explicado.

Aunque reconoce que es una zona turística por excelencia, y que no hay ninguna calle sin pensión u hostal, explica que el modelo turístico se ha transformado: "Ahora vienen inversores que compran edificios y se ha disparado el precio".

Un ejemplo: "Había un vecino que con una vivienda de 60 metros cuadrados pagaba 650 y ahora se alquila por 2.400 euros". Otro: "Hay edificios que están al 100% ocupados por viviendas de uso turístico. Ya no quedan vecinos".

"Se ha permitido y se ha consentido sin límite convertir casas en viviendas de uso turístico. No es legal porque no se puede compartir la entrada con los vecinos y hay un 98% de viviendas que no lo cumplen", ha contado además. Y ante esta situación, asegura que el Ayuntamiento "no hace nada al respecto".