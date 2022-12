presenta el curso de inglés "para corruptos" llamado 'El Método Gürtel '. En la primera sesión explica cómo traducir nombres como El Albondiguilla (The Little Meatball) o Ana Mato (Ana I Kill). También traduce frases como "Yo destapé la trama Gürtel" (I destap the Gürtel Tram) o "Luis sé fuerte" (Fucking Master of the Universe, be strong).