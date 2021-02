Gabriel Rufián descarta un pacto de Esquerra Republicana y el PSC en Cataluña. Así se lo ha confirmado a Andrea Ropero, aseverando que "cuesta pactar con partido que se ha manifestado con Vox". En este sentido, el portavoz de ERC en el Congreso cree que el candidato del PSC, Salvador Illa, "ya asume su papel de líder de la oposición".

Así, preguntado por la formación del futuro Govern, Rufián ha apostado por "un frente amplio con predominancia de las izquierdas", lo cual, ha matizado, "no excluye a nadie y no excluye el espacio de Junts". No obstante, ha reconocido que en ese "frente amplio con diferentes sensibilidades" sí "tienen que entrar otras formaciones de izquierdas para a veces decantar la balanza". En el vídeo principal de esta noticia puedes escuchar sus declaraciones sobre los pactos para conformar un nuevo Ejecutivo catalán.