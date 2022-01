Después de conocer que Sofía de Grecia se habría beneficiado de una sociedad con nombre griego a la que la Fundación Zagatka transfería fondos de manera sistemática. Fue constituida por Arturo Fasana, presunto testaferro detrás de las offshore del emérito. Andrea Ropero entrevistó a través de una videollamada a Pylar Eyre, una de las periodistas que más sabe sobre la Casa Real.

Eyre afirmó que estas informaciones estaban haciendo mucho daño a la reina Sofía, quien se cree que "está al margen al no ser la reina oficial y no merece que se le dediquen tantos titulares". Pero, ¿cómo es la reina Sofía de verdad? Eyra desmontó el papel de reina austera que tiene y afirma que doña Sofía "es una compradora compulsiva". Es más, sobre las informaciones de la financiación irregular del emérito la periodista explicó: "Yo escribo libros sobre la familia real desde hace muchos años y quería que la reina me cayera bien, la veía una mujer sometida al marido y sacrificada, pero a pesar de todos los esfuerzos que yo hacía cuando yo preguntaba si Sofía no sabía nada de lo de Juan Carlos, todo el mundo me decía que no solo lo sabía sino que le animaba en esa dirección". Puedes recordar su entrevista completa en el vídeo de arriba.