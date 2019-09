Oscar Camps confiesa que está última misión del Open Arms ha sido "la más dura y difícil de las 65 que hemos vivido". "Hemos aprendido que hay que agotar todas las vías administrativas y legales cuando tienes la razón", argumenta el director del buque humanitario.

Sobre la crisis que se ha generado al tener al barco humanitario esperando a desembarcar 19 días con más de 100 personas a bordo, Camps considera que "no solo se ha puesto de manifiesto que falta voluntad para abordar este tema, sino que se ha puesto encima de la mesa que esta situación se está dando continuamente en el Mediterráneo central y tiene que haber un mecanismo más hábil y más rápido".

Y lamenta que el rescate de personas en el Mediterráneo sirva para hacer política: "Cuando los políticos intervienen en estos temas se usan expresiones tendenciosas. Aquí no se hace política, aquí se salvan vidas".

Por ello, Camps defiende que cuando se está flotando en el mar "se va a ser testigo de una situación de peligro": "La responsabilidad de un capitán ante estas situaciones es clara: hay que socorrer. La ley del mar está por encima de cualquier decretito que se pueda hacer".

Además, el director del buque explica que la situación que se vive en la zona es más dramática de lo que se muestra en los medios: "Solo el 8% de los desembarcados en Italia lo ha hecho en un barco humanitario, pero algunos políticos nos ponen a la población en contra".

Sobre las declaraciones cruzadas entre Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones, y él a través de medios y redes sociales, Camps defiende que no tiene nada que hablar: "Cuando haces de altavoz, no tienes discurso y te toca defender lo indefendible como que Libia es un lugar seguro o que no tienes permiso para rescatar, de qué vamos a hablar".

Por último, asegura que en el 'Open Arms' "cumpliremos con la justicia y la Constitución Italiana, y nos avala el derecho marítimo". Así mantiene que continuarán rescatando a personas del mar.

Eso sí, a Europa le pide que les "sustituya": "Han muerto más de 30.00 personas aquí. Hemos criticado mucho a Trump por un muro pero hemos construido un muro de agua donde no hay ninguna operación de Salvamento que proteja la vida de estas personas".