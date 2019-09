La política Europea ha hecho que cada vez queden menos ONG rescatando náufragos en el Mediterráneo. Lo vivido este verano por el 'Open Arms' será muy difícil de olvidar para la tripulación y pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan.

Anabel y Ricardo son jefes de misión del buque humanitario. La primera reconoce que este ha sido "el rescate más duro a nivel psicólógico" al que se han enfrentado en sus años de misiones. "Hemos vivido más tragedias y más dramas con pérdidas humanas, pero a nivel psicológico este ha sido devastador".

Tras 19 días en el mar con 150 personas en el barco a la espera de un puerto seguro para desembarcar, Anabel cuenta que si la Justicia Italiana no hubiese obligado a abrir el puerto italiano, "se habría muerto alguien a bordo seguro".

La voluntaria relata además cuál es la situación que más le ha impactado: "No logro borrarme una situación que ocurrió durante el último día. En un momento de histeria colectiva, un chico que nos había dicho que no se iba a tirar, se lanzó al agua y algo le pasó que se asustó empezó a convulsionar". Anabel cuenta que le sacaron del agua "con los ojos en blanco y cuando recuperó la consciencia se disoció. No nos reconocía y le entró el ataque de pánico más bestia que yo he visto en la vida".

La situación de bloqueo del 'Open Arms' finalmente se solucionó cunado el Fiscal y una psicóloga acudieron al barco para comprobar el estado de los migrantes rescatados: "Estaban sobrepasados con la situación que se encontraron a bordo. Con ellos declaramos y documentamos la necesidad de desembarcar a todas las personas", explica Ricardo.

Por último, Anabel asegura que "mientras haya necesidad" seguirán saliendo al mar, "y si no lo hacemos será porque no nos dejen".

"Criticamos mucho a Trump por un muro pero nosotros hemos creado uno de agua"

Andrea Ropero también ha entrevistado a Oscar Camps, director del 'Open Arms'. Defiende que el buque humanitario "no hace políticas, salva vidas".

También pide a Europa que les "sustituya": "Han muerto más de 30.00 personas aquí. Hemos criticado mucho a Trump por un muro pero hemos construido un muro de agua donde no hay ninguna operación de Salvamento que proteja la vida de estas personas".

El alcalde de Lampedusa, a favor de la labor del Open Arms

El alcalde de Lampedusa, Salvatore Martello, entrevistado por Ropero defiende la necesidad de acordar un apolítica conjunta en Europa frente a la crisis migratoria. "¿Cómo es posible que en una Europa unida no haya la voluntad y la inteligencia de sentarse alrededor de una mesa para afrontar el problema de la inmigración?", plantea.

Además, defiende la labor de los buques humanitarios en la zona: "Si alguien se está ahogando debe ser salvado, sin pedirle documentos y sin mirar su color... ¡se rescata y punto!".

Hablan los refugiados rescatados

Andrea Ropero ha entrevistado a algunos de los migrantes que fueron rescatados por el buque humanitario español y que ahora se encuentran en Lampedusa.

Cuentan las historias que les han llevado hasta allí: "Abandoné mi país porque mi vida corría peligro, me querían ahorcar por dejar la religión musulmana por la cristiana", explica uno.