Carolina Elías, trabajó durante muchos años como empleada del hogar, y ahora lucha por los derechos de este colectivo que, afirma, son "esclavas sin derechos": "Ha sido así desde hace muchos años y, ahora que el perfil de la empleada del hogar es una mujer migrante, es mucho más".

Afirma que dentro de su salario por hora, unos ocho o diez euros, se incluye "pagas extras, festivos, vacaciones y el pago de la seguridad social". Por eso, en muchos casos incluso "resta". "Salen ganando muchas de ellas hasta dos euros", ha explicado. Además, asegura que a pesar de haber sido consideradas como trabajadoras esenciales durante la pandemia, no han formado parte del sistema: "Muchas compañeras me decían que más que miedo al coronavirus tenían miedo a no llegar a fin de mes y no poder sobrevivir".