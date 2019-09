Tanto PNV como ERC han jugado un papel muy importante durante las negociaciones del PSOE para formar Gobierno, ya que su apoyo era fundamental para llegar a un acuerdo.

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, señala que "el PSOE quería que le saliera barata la investidura". De las reuniones que mantuvieron con los socialistas, explica que no proponían nada ni aportaban ideas: "Daba la sensación de que iban retrasando todo porque esperaban que se les diese el pase".

Sobre Podemos, Esteban dice que "ha medido mal": "Están obsesionados con que tienen que estar dentro y se pasaron de frenada".

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cree que la responsabilidad de no haber llegado a un acuerdo recae sobre el PSOE. "Dos no pactan si uno no quiere, y esto señalaría al PSOE". Aunque reconoce que "los dos se pasaban de frenada en julio: uno vetando a Iglesias y subiendo el precio de Podemos; y los otros no aceptando cuatro ministerios después de cuatro años, que es un éxito para una formación de izquierdas".

Esteban coincide en repartir responsabilidades y defiende que ambos partidos están muy sujetos a las decisiones que toman sus líderes.

¿Por qué apostaron por la coalición PSOE-Unidas Podemos?

Tanto Aitor Esteban como Gabriel Rufián consideran que la opción de tener un Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos es mejor que la otra alternativa, la de un Gobierno de derecha.

"La alternativa a la posibilidad de un Gobierno, entre comillas, de izquierdas, es la derecha. Pero va a ser la derecha reaccionaria", comenta Rufián.

Además, considera que unas nuevas elecciones aproximarían las relaciones entre PSOE y Ciudadanos. "Cuanto más fuerte es el PSOE, más cerca está de Ciudadanos. Aún habiendo centenares de personas en Ferraz que dicen 'con Rivera no', la pregunta que nos hacemos es qué va a pasar a partir del 11 de noviembre. Si el PSOE mejora resultados será más fuerte y se acercará a Ciudadanos", sentencia.

Esteban señala que "hay mucha gente del PSOE que se siente incómoda con la opción, porque Ciudadanos no es un partido dialogante". "Les daría una estabilidad parlamentaria teóricamente, y en cuanto hubiera un intento de diálogo con los nacionalistas en Cataluña o en el País Vasco, Ciudadanos lo iba a parar", concluye el político.