Plaza Elíptica es el punto de encuentro entre trabajadores sin papeles en busca de empleo y contratistas en busca de mano de obra barata. Andrea Ropero ha pasado una mañana en la zona para conocer las historias que hay detrás de esa desesperada búsqueda de trabajo.

Las jornadas pueden llegar a ser de más de 10 horas y a cambio, los trabajadores recibirán entre 10 o 50 euros. "No tenemos ninguna garantía y ningún seguro. La necesidad que tienes de pagar una habitación te obliga a venir aquí para no dormir en la calle", cuenta Washington, de Colombia. En el caso de William lleva dos años haciendo lo mismo y dice que a veces ha trabajado sin recibir dinero, por lo que ya no se fía de todos.

Durante el reportaje, Andrea Ropero también ha tratado de hablar con los propios contratistas, pero estos han rehusado a atender a las cámaras de El Intermedio, lo que ha generado momentos de tensión.