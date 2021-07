En esta temporada de El Intermedio Andrea Ropero ha realizado importantes entrevistas como la del vídeo principal de esta noticia, donde charló con Jorge Domingo, un joven de 27 años con un brillante currículum: una carrera de Comunicación Audiovisual y dos másteres. Eso sí, como tantos jóvenes españoles, arrastra un sinfín de contratos precarios y se encontraba "en plena búsqueda de un trabajo de lo que sea".

"Hay un abaratamiento del personal y de las condiciones de trabajo", afirmó Domingo, que lamentó cómo la empresa piensa que es más económico contratar a un becario y pagarle cuatro duros. "Yo he estado de becario en tres instituciones y solo cobré en la única", señaló el joven, que afirmó que llega un momento en el que "no quieres ser el eterno becario": "Al final te hace un poco adolescente, como prolongar la adolescencia". Un problema de precariedad que sufren la mayoría de jóvenes españoles, que sin la ayuda de sus padres no saben cómo salir adelante. "Sin eso no podría pagar el alquiler y comprarme las verduras para comer", explicó Jorge, que confesó que esta situación tiene también secuelas psicológicas: "Me veo como al borde de la depresión y me daría mucha rabia que esto pueda conmigo".