En el 18 aniversario del accidente del Yak-42, Andrea Ropero ha querido hablar con Miguel Ángel Sencianes, hermano de José Manuel Sencianes, sargento del Ejército del Aire que murió en el siniestro. Explica cómo vivieron el indulto del Gobierno de Mariano Rajoy a los comandantes condenados por falsear las identidades de varios militares fallecidos: "Eran momentos muy difíciles. Se habían sorteado a los nuestros y era inverosímil. Estaba claro que el indulto era para salvar al señor Trillo, para que los comandantes no hablaran", señala.

Asegura que el por entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, "no pidió disculpas y mintió a todo el mundo", porque los cuerpos no estaban identificados y porque el Yak "no era un buen avión". "No tuvo ninguna buena fe", asegura.

Las familias lucharon de una forma incansable para lograr que se supiese la verdad, y como recuerda Miguel Ángel, fueron muchos los momentos difíciles por los que pasaron: "En el funeral de Estado nos trataron como para hacer la foto. Un momento muy difícil fue cuando nos dijeron que no estaban identificados. Un momento muy difícil fue ir al Ministerio de Defensa y que nos dijesen que estábamos locos y que teníamos intereses políticos". Durante la entrevista, además, ha recordado cómo fue conocer a la familia que incineró, por error, los restos de su hermano.