Andrea Ropero vuelve, una noche más, a 'El Intermedio' para dar un baño de realidad a El Gran Wyoming: "¿Puedo pedir la epidural para que no me duela mucho?", le pregunta. Y, es que, tal y como ha informado una espectadora al programa, hace un par de días el presentador quiso hacer un chiste sobre la cola del paro, con la mala suerte de que se confundió de organismo: "A los espectadores no se les pasó por alto que estás absolutamente desactualizado", le reprende la periodista.

En el comentario, la twittera comunicaba a Wyoming que el "INEM no existe desde el año 2003" y que, en su lugar ahora está el "SEPE". "Muchas gracias por la información porque no tenía ni idea", asegura en este vídeo, y reconoce que para él es un lugar tan desconocido como "Narnia o el transporte público" porque el único objetivo de ir allí es buscar trabajo y él, en cambio, asegura que no ha dado "un palo al agua" en su vida. En el vídeo que se encuentra sobre estas líneas, te dejamos al completo el divertido baño de realidad que da Andrea Ropero a Wyoming por su 'terrible' error.