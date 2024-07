El Intermedio recupera la entrevista que Andrea Ropero realizaba a Alberto Rodríguez, ex diputado de Podemos y concejal de Drago Canarias después de que el Tribunal Supremo hubiera concluido que nunca debió ser habilitado. Rodríguez exponía a la periodista que para arrebatarle el escaño lo hicieron en menos de 24 horas pero que para resolver su recurso de amparo, "que tuvo consecuencias políticas directas", habrían tardado más de dos años.

"No estamos contentas con el resultado, dicen que fue una barbaridad, pero siguen manteniendo una condena injusta y sin pruebas por unos hechos que nunca ocurrieron", exponía Alberto, "vamos a ir hasta las últimas consecuencias". Rodríguez indicaba a la reportera que iban a ir, si era necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"No solo por mí, sino para intentar evitar que esto pueda volver a ocurrir", añadía. El político indicaba que su caso demostraba que "el low fare existe y opera a diario". "Es una cuestión más de la criminalización de la protesta social, quieren mandar un mensaje a la ciudadanía", exponía. "Decirle a la ciudadanía canaria 'no te muevas no te organices no luches por tus derechos porque lo vas a pagar carísimo'", concluía.

