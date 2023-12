"¡Merry Christmas to everybody!", exclama 'Abel Caballero' que, imitación de Raúl Pérez mediante, visita el plató de El Intermedio: "Me han dicho que esta era la casa de un viejo rojo y pensaba que era Papá Noel", bromea el alcalde de Vigo.

"¿Sabe que hay quien piensa que ese exagerado espíritu navideño roza un poco el populismo?", le pregunta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, a lo que el alcalde de Vigo desvía la atención con un contundente "¡Merry Christmas! ¡Veniros a Vigo".

Cuestionado por el presentador sobre la huelga de los trabajadores de transportes urbanos de Vigo, el alcalde asegura que, para atajar cuanto antes esta "situación inadmisible", su solución es "más leds, más horas de luces de Navidad, más villancicos": "Vigo será un lugar tan navideño que no harán falta autobuses, sino trineos tirados por renos", afirma.