Pablo Romero, periodista e hijo de un militar asesinado por ETA consiguió abrir la investigación del asesinato de su padre tres semanas antes de que prescribiera. A su padre, Juan Romero Álvarez, lo mató la banda terrorista en 2003 en un atentado en Madrid. "Es tan difícil de explicar", afirma Pablo Romero sobre cómo vivió aquel fatídico día: "En mi cabeza no entraba que mi padre fuera asesinado".

A ese destrozo emocional se le suma que es una de las familias que no tiene resuelto el tema. "Me obsesioné para que se incorporaran todas las investigaciones en el sumario y saber quién había sido porque se había sentenciado a dos pobres hombres que habían robado el coche". Pablo llegó a obtener una pista que era un "indicio que podía reabrir el caso o cerrarlo completamente". Finalmente, su investigación llegó a reabrirlo. "Mi foco cambió, mi obsesión era saber por qué funcionaba todo tan mal", critica Pablo de la investigación y es que el periodista explica que "no había habido ningún interrogatorio".

Gracias a su investigación, Pablo Romero consiguió sentar en el banquillo a Iñaki de Rentería como presunto autor intelectual de la muerte de su padre. Además, hizo un podcast sobre su investigación 'Las 3 muertes de mi padre', en donde afirma que a su padre le asesinaron hasta en tres ocasiones: la primera cuando murió asesinado, la segunda es la prescripción del delito, y la tercera "es la muerte de la desidia, los que tienen que hacer algo no lo hacen".

Pero, ¿qué tendría que pasar para que de alguna manera se les reparara? "La verdad judicial ayuda mucho a cerrar la herida aunque nunca se termina cerrando", destaca el joven, que también afirma que se alegra de que esas ideas que antes mataban ahora hablen aunque él esté en las antípodas de ese pensamiento.

