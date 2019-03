Iñaki Gabilondo desvela lo que no se vio de su histórica entrevista a Felipe González sobre los GAL en 1995

Iñaki Gbailondo habla con Ana Pastor en Dónde estabas entonces sobre la entrevista más recordada del periodista: la que realizo en 1995 al entonces presidente del Gobierno, Felipe González. "Estaba en Nueva York de vacaciones de Navidad y me llamaron desde Madrid para ofrecerme una serie de entrevistas con los grandes líderes, la primera sería con el presidente", recuerda Gabilondo.

La presentadora de El Objetivo le pregunta sobre cómo fueron los minutos previos a la histórica entrevista. "Yo no vi a nadie porque me fui directamente a maquillar. Felipe estaba en una sala contigua con el director de RTVE por entonces Julián García Candao y con Rubalcaba. Terminé de maquillarme y me acerqué a la sala donde estaban viendo el telediario que estuvo prácticamente dedicado a los GAL, este tema estaba muy al rojo vivo", cuenta el periodista.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Gabilondo arrancó la entrevista preguntando directamente a González si estaba detrás de los GAL. "El tema solo era ese, todo el asunto en España giraba en torno a la responsabilidad que pudiera tener el presidente de un asunto que estaba costando muertes y del que se acusaba al Estado", explica Gabilondo.

La tragedia de la familia Flores en 1995: así fue el año en el que España quedó huérfana con las muertes de La Faraona y su hijo Antonio

En 1995 la familia Flores tuvo que hacer frente a dos tragedias prácticamente seguidas: la muerte de Lola Flores, La Faraona, y la de su hijo Antonio. Dónde estabas entonces recuerda los terribles acontecimientos.

De los atentados a Aznar y Gregorio Ordóñez a intentar acabar con el rey: estos fueron los horribles ataques de ETA en 1995

En 1995 ETA asesinó al político del PP Gregorio Ordóñez e intentó acabar con la vida de José María Aznar y el rey Juan Carlos I. Pero estos no fueron sus únicos atentados. Dónde estabas entonces recuerda todos en este vídeo.

De los GAL al histórico rechazo a los PGE: así fue el año 'horribilis' de Felipe González como presidente en 1995

Ana Pastor analiza en Dónde estabas entonces el ámbito político de 1995, el primer año en la historia de la democracia en el que se rechazaron los Presupuestos Generales.

El lapsus de la infanta al decir 'sí quiero' y otras anécdotas de su boda real con Jaime de Marichalar en 1995

La Casa Real se preparó en 1995 para celebrar todo un acontecimiento: la infanta Elena se casaba con Jaime de Marichalar. Dónde estabas entonces recuerda en este vídeo los mejores momentos de ese enlace.

'Noticias del Mundo', el periódico satírico que revolucionó España en 1995 con su doble lectura

Aitor Marín, uno de los redactores de 'Noticias del Mundo' habla en Dónde estabas entonces sobre cómo fue el éxito del periódico satírico en España.

Así fue uno de los casos de corrupción más sonados en los 90: la intrahistoria de Luis Roldán

Ana Pastor y el periodista Antonio Rubio recuerdan en Dónde estabas entonces cómo se desarrolló uno de los casos de corrupción más sonados de la década de los 90.