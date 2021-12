El periodista Jaime Santirso se encontraba en Wuhan cuando China decidió cerrar la ciudad por sus contagios por COVID. Esta fue la primera ciudad en el mundo en confinarse. Santirso cuenta en este vídeo de Dónde estabas entonces cómo lo vivió: "Fue la llamada de la que me voy a acordar el resto de mi vida", explica el escritor sobre cómo un compañero le informó de que todo el mundo estaba abandonando la ciudad, algo de lo que él todavía no se había enterado: "Me dijo, nos estamos yendo, estas solo, date cuenta la historia que tienes en las manos".

"Me hice una composición del lugar y me puse a trabajar", recuerda Santirso sobre cómo por unos segundos no daba crédito de lo que estaba pasando: "Todo estaba centrado en un grupo de personas que había ido a un mercado donde había personajes vivos" y muy pocas condiciones sanitarias". Santirso fue el primer español al que le hicieron la prueba PCR ya que cuando empezaron a hacer las pruebas en la zona de españoles confinados, empezaron por su habitación.

"Nos enteramos de nuestra prueba médica por una comparecencia de Salvador Illa antes de que nos llamaran", recuerda el joven, que critica la poca precaución que tuvieron las autoridades del resto del mundo cuando vieron que China confinaba Wuhan: "Ese tiempo que China regaló al mundo pensé que las autoridades lo iban a usar para 'refugiarse', pero cuando el virus llegó no había ninguna preparación". Puedes ver su entrevista al completo en el vídeo de arriba.