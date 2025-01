Wyoming: "Miguel Ángel Rodríguez decía que yo era un cocainómano y nunca lo he sido. Me duele por la impunidad"

"En un programa de televisión dijo que yo era un cocainómano. Yo nunca he sido un adicto a la droga, pero podría haberlo sido. De hecho, he trabajado en un centro de desintoxicación apoyando a unos amigos", ha asegurado.

En su entrevista en Conspiranoicos, el presentador de El Intermedio, Wyoming, ha asegurado que hace unos 15 años, el ahora jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, decía que era un cocainómano.

Así, ha hecho hincapié en que "no pasa nada por ser adictos las drogas, pero yo nunca lo he sido". De esta manera, ha reconocido que ha probado "todas las drogas, las de consumo de fiesta". "Nunca he sido adicto ni compro ni nada", ha añadido.

Pero no solo eso. Wyoming ha comentado que, además de decir que era cocainómano, en ese programa en el que participaba Miguel Ángel Rodríguez, decían que era camello de cocaína.

"Me duele por la impunidad", ha reconocido. Además, cuenta que su abogado le recomendó no decir "ni una sola palabra" para evitar que al día siguiente todos los medios de comunicación sacaran un titular diciendo: "Wyoming afirma que no vende cocaína", que es tanto, decía, "como proclamarte el camello oficial de España". "Eso ya no te lo vas a quitar nunca, déjalo correr y así se queda", ha recordado el presentador de su conversación.