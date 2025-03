El testimonio de una de las víctimas de la DANA: "Este Mazón no me devuelve ni a mis hijos ni a mi marido"

"¿Qué recompone? La vida ya no la recompone. Aquí hay muchos fallos, muchos, pero este señor como está aforado pues no se le puede hacer nada", ha afirmado.

Programa especial de Conspiranoicos. Tras casi cinco meses desde la catástrofe de la DANA, Jokin Castellón y Ana Pastor repasan los bulos que se han ido propagando en relación a la catástrofe. Además, las víctimas han prestado nuevos testimonios a los micrófonos de laSexta para demostrar y dejar latente que el dolor sigue haciendo mella en la sociedad valenciana y en especial en las zonas donde la lluvia provocó una nueva realidad nunca vista.

Una de las víctimas narra cómo fue el día de la DANA. "Había tanta agua que mi hijo me subió arriba y nos subió a la ventana. Al rato, a mi hijo se le escapó el perro por la ventana y fue a cogerlo. Acto seguido, salió mi otro hijo y mi marido a rescatar a sus dos hijos", ha explicado.

Además, ha criticado duramente al president de la Generalitat valenciana diciendo que "este Mazón no me devuelve ni a mis hijos ni a mi marido". "¿Qué recompone? La vida ya no la recompone. Aquí hay muchos fallos, muchos, pero este señor como está aforado pues no se le puede hacer nada", ha concluido.